Алан Ширер: «Арсеналу» нужен качественный центрфорвард, чтобы выиграть АПЛ»

Вчера «Арсенал» в рамках Премьер-лиги разгромил «Кристал Пэлас» (5:0). «Если «Арсеналу» не хватало уверенности после трех поражений подряд, то «Кристал Пэлас» оказался практически идеальным соперником, чтобы вернуть их на прежний уровень.