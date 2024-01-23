На Кузбасском мосту в Кемерове приступили к экспресс-ремонту деформационного шва

Сейчас специалисты вскрывают поврежденный участок. Затем смонтируют на балке моста несъемную металлическую опалубку, которую заполнят инертным материалом, выполнят укрепление шва, а верхнюю часть дорожного полотна выровняют и закроют литым асфальтом.
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