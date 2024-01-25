В ЯКУТСКЕ ПОСЛЕ ГРОМКОГО УБИЙСТВА ПРОВОДЯТ "ЧЁС" ПО ИЗЛЮБЛЕННЫМ МЕСТАМ МИГРАНТОВ

Caltar

"По информации "ЯСИА", нападавшим был именно уроженец Таджикистана (отмечается, что он уже успел получить гражданство России)....",Урода,вместе с семьёй, после отсидки выкинуть из России и того,кто обеспечил его нашим гражданством,пусть в кишлаке доживает! Кстати,потом Титовы и говорят,что "россияне" совершают преступлений больше мигрантов! " По данным местных СМИ, на площади Ленина собрались около 500 человек. Все они выражали недовольство поведением мигрантов. В телеграм-каналов сообщается, что некоторые участники митинга были задержаны полицией.",а если б собралась толпа неприкасаемых мразей,то всё было б нормально!Хоть кого-то привлекли за "прогулку" по Москве в прошлом году,хоть одного? А задержанным могут ещё и припасть какое-нибудь "разжигание межнациональной розни",как это у нас обычно бывает! " Хам, не справившийся с ним, привёл на подмогу двоих земляков, и в результате парень оказался в больнице.",всегда так и происходит,после,и эти недоделки ещё вякают,что мужчины?!.