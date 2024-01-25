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В ЯКУТСКЕ ПОСЛЕ ГРОМКОГО УБИЙСТВА ПРОВОДЯТ "ЧЁС" ПО ИЗЛЮБЛЕННЫМ МЕСТАМ МИГРАНТОВ

В ЯКУТСКЕ ПОСЛЕ ГРОМКОГО УБИЙСТВА ПРОВОДЯТ "ЧЁС" ПО ИЗЛЮБЛЕННЫМ МЕСТАМ МИГРАНТОВ

После громкого убийства жителя Якутска уроженцем Таджикистана полиция устроила рейды по местам, где собираются мигранты.

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Комментарии
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Caltar
&quot;По информации &quot;ЯСИА&quot;, нападавшим был именно уроженец Таджикистана (отмечается, что он уже успел получить гражданство России)....&quot;,Урода,вместе с семьёй, после отсидки выкинуть из России и того,кто обеспечил его нашим гражданством,пусть в кишлаке доживает! Кстати,потом Титовы и говорят,что &quot;россияне&quot; совершают преступлений больше мигрантов! &quot; По данным местных СМИ, на площади Ленина собрались около 500 человек. Все они выражали недовольство поведением мигрантов. В телеграм-каналов сообщается, что некоторые участники митинга были задержаны полицией.&quot;,а если б собралась толпа неприкасаемых мразей,то всё было б нормально!Хоть кого-то привлекли за &quot;прогулку&quot; по Москве в прошлом году,хоть одного? А задержанным могут ещё и припасть какое-нибудь &quot;разжигание межнациональной розни&quot;,как это у нас обычно бывает! &quot; Хам, не справившийся с ним, привёл на подмогу двоих земляков, и в результате парень оказался в больнице.&quot;,всегда так и происходит,после,и эти недоделки ещё вякают,что мужчины?!.
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4 час.
николай ткаченко
Какая неприкрытая брехня. Ни кто об этом не сообщал. Петровка 38 сказала бы об этом.
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2 час.
николай ткаченко
Хохлы!!! Такие вбросы вам не помогут. Бандеру похороним адназачна.
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40 мин.

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