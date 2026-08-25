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Шалимов о «Локо»: «Середина таблицы будет хорошим результатом. Надо перестраиваться – не попасть в стыки»

Игорь Шалимов оценил перспективы «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ. После 5 туров железнодорожники занимают в таблице 14-е место.

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