FT: Орбан заявил, что Трамп, если победит, сразу потребует мирных переговоров по Украине

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в письме к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, если одержит победу на выборах, сразу выдвинет требование о проведении мирных переговоров по Украине.
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