Противник препятствовал продвижению штурмовых групп российской армии Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали опорный пункт с личным составом и бронированную технику украинской армии в Харьковской области.
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