Порывистый ветер, местами дождь с грозой: синоптики снова прогнозируют непогоду в Омской области. Но при этом температура пойдет на повышение - к праздничным выходным вернется летнее тепло.
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Порывистый ветер, местами дождь с грозой: синоптики снова прогнозируют непогоду в Омской области. Но при этом температура пойдет на повышение - к праздничным выходным вернется летнее тепло.