Теперь видно сколько платить – не отвертишься: с октября квитанции ЖКХ с новой строкой – касается проживающих в многоэтажках Ольга БезродняяВ многоэтажки скоро поступят обновленные квитанции по ЖКХ, в которых появится дополнительная строка.