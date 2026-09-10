Polygon представила единую инфраструктуру для платежей через один API

Polygon запустила Open Money Stack (OMS) — инфраструктурный комплекс, который объединяет в одной системе ключевые элементы платёжных операций: соответствие требованиям KYC и KYB, кошельки, конвертацию валют, фиатные вводы и выводы, маршрутизацию и блокчейн-расчёты.