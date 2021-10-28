На железной дороге не должно быть суперменов: полицейские пришли в школы с беседами

Инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела транспортной полиции совместно со специалистом по охране труда Уссурийской дистанции энергоснабжения ДВЖД в рамках акции "Безопасные каникулы" организовали и провели профилактические беседы с воспитанниками КГКУ "Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей города Уссурийска", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на станции Уссурийск.