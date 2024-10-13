Путин заверил, что в новых регионах восстановят всё, что было разрушено

Россия восстановит и отстроит всё, что было повреждено в ходе боевых действий в новых и приграничных регионах страны, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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