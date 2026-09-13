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Царьград

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Рейтер: Паром затонул у Вануату, более 30 человек пропали

Рейтер: Паром затонул у Вануату, более 30 человек пропали

Паром MV Matui затонул у берегов Вануату, один человек погиб, более 30 пропали без вести. Кораблекрушение произошло между островами Амба и Эспириту-Санто.

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