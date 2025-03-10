Зеленский боится переговоров, считая их капитуляцией

краина прекрасно понимает, что без США у нее нет шансов на продолжение войны. Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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