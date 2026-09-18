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Божин из «Крыльев» о словах Губерниева про клуб: «Вижу оскорбление чести и достоинства, надо судиться. Если наши юристы в этом видят шансы на победу, почему нет?»

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин прокомментировал конфликт комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева с самарским клубом.

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