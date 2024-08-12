В ВСУ создали подразделение для охоты на русские огнеметные системы ТОС-2

Тяжелые огнеметные системы, стоящие на вооружение ВС России, не дают покоя ВСУ.Тяжелые огнеметные системы второго поколения в составе русской армии представляют собой настолько серьезную опасность для ВСУ, что в тас создали спецподразделение для охоты за ТОС-2.