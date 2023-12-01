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Даниил Серохвостов: «Болезнь внесла свои коррективны перед первыми стартами, поэтому не в нужных кондициях подхожу к Кубку России»

Сегодня биатлонист пробежит спринт на втором этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске. – Сильно расстроился из‑за того, что [18-19 ноября] не выступил здесь на Кубке Международной лиги клубного биатлона из‑за болезни? – Больше расстроился из‑за болезни, а не отсутствия выступления.

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