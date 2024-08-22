В Москве сотрудники МВД России пресекли деятельность нелегальной типографии и изъяли из оборота более тысячи поддельных документов

«Оперативники ГУУР МВД России и их коллеги из УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих граждан одного из государств ближнего зарубежья.
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