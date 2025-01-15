В МВД перечислили самые распространенные IT-преступления

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Преступления, которые совершаются с применением информационно-коммуникационных технологий, составили в 2024 году 40% от всех выявленных, следует из оказавшихся в распоряжении у "Известий" данных МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии