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Вулканолог Плечов: чтобы пепел долетел до Москвы, Этна должна взорваться целиком

Вулканолог Плечов: чтобы пепел долетел до Москвы, Этна должна взорваться целиком

На Сицилии началось извержение вулкана Этна, в воздух поднялось гигантское облако пыли. Несмотря на то, что однажды до столицы долетел пепел с вулкана в Исландии, в этот раз такая вероятность крайне мала, считает вулканолог, профессор геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов.

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