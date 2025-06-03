Вулканолог Плечов: чтобы пепел долетел до Москвы, Этна должна взорваться целиком

На Сицилии началось извержение вулкана Этна, в воздух поднялось гигантское облако пыли. Несмотря на то, что однажды до столицы долетел пепел с вулкана в Исландии, в этот раз такая вероятность крайне мала, считает вулканолог, профессор геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов.