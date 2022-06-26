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Сбежавших от мобилизации на Запад украинцев вернут на родину

Сбежавших от мобилизации на Запад украинцев вернут на родину

Киев готов искать «свежую кровь» по всей Европе Всех украинских мужчин мобилизационного возраста — от 18 до 60 лет — власти Евросоюза планируют в скором времени вернуть на родину, где они должны будут пополнить ряды ВСУ и отправиться на фронт.

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