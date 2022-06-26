Сбежавших от мобилизации на Запад украинцев вернут на родину

Киев готов искать «свежую кровь» по всей Европе Всех украинских мужчин мобилизационного возраста — от 18 до 60 лет — власти Евросоюза планируют в скором времени вернуть на родину, где они должны будут пополнить ряды ВСУ и отправиться на фронт.