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Клопп о соперничестве «Ливерпуля» с «МЮ»: «Когда я пришел, мне было о чем думать, кроме этого. В мой первый сезон «Лестер» выиграл АПЛ, затем «Челси» и «Сити»

«Я знаю известную фразу [Фергюсона] про насест, но когда я пришел, мне было о чем думать, кроме «Манчестер Юнайтед».

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