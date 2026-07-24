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Царьград

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Захарова ответила на заявление Маска о военном конфликте на Украине

Захарова ответила на заявление Маска о военном конфликте на Украине

Мария Захарова развила мысль Илона Маска о недопустимости гибели людей на передовой и предложила конкретный шаг.

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