На форуме БРИКС обсудили роль женщин в местном самоуправлении

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. По инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в рамках VI Международного муниципального форума БРИКС проведен круглый стол, посвященный обсуждению роли социального фактора и демографии в устойчивом развитии мегаполисов и регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии