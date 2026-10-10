Коммунальные службы Астрахани выгребли со дна каналов банки и бутылки

Пока в городских каналах понизили уровень воды для проведения плановых профилактических работ на сетях водоканала, глава Астрахани Игорь Редькин поручил городским коммунальным службам провести зачистку дна водоемов на доступных участках.
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