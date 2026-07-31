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Премьер Италии Мелони о смерти Барези: «Не только один из величайших чемпионов, но и пример преданности. Он носил одни и те же цвета всю карьеру и стал легендой и ориентиром»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поделилась эмоциями в связи со смертью экс-защитника национальной сборной и « Милана » Франко Барези.

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