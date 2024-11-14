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Ефимов: частные медучреждения экономят на аренде благодаря поддержке Москвы

Ефимов: частные медучреждения экономят на аренде благодаря поддержке Москвы

Москва предоставляет в аренду по льготным ставкам более 200 тыс. кв. м недвижимости частным образовательным и медучреждениям, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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