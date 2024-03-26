В США указали на одно преимущество Байдена над Трампом

Bloomberg: у Байдена в три раза больше денег на кампанию к выборам, чем у Трампа У действующего президента США Джо Байдена в три раза больше денег на кампанию к выборам, чем у кандидата от республиканской партии и бывшего американского лидера Дональда Трампа.
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