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Кубок России (жен). «Динамо» из Казани сыграет с «Локомотивом» в финале, московское «Динамо» против «Ленинградки» в матче за бронзу

Сегодня пройдут финальные матчи Кубка России по волейболу среди женщин. Казанское «Динамо» в финале встретится с «Локомотивом», «Динамо» из Москвы сыграет с «Ленинградкой» в матче за бронзу.

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