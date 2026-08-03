Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Импорт нефти из России в Индию в июле стал рекордным с 2022 года

Импорт нефти из России в Индию в июле стал рекордным с 2022 года

Импорт российской нефти в Индию в июле достиг самого высокого уровня с начала 2022 года, пишет Times of India.

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