Лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу предупредил, что развитие искусственного интеллекта по нынешнему сценарию может привести к исчезновению рынка труда в течение ближайших десяти лет.
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