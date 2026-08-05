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Газета.ру

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Reuters: США опасаются за безопасность производств ракет для Patriot на Украине

Reuters: США опасаются за безопасность производств ракет для Patriot на Украине

На переговорах о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot обсуждается вариант со сборкой ракет в Германии, тогда как на Украине будут производиться только комплектующие для перехватчиков.

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