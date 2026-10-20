"112" Суд Нижнего Тагила поставил точку в резонансном деле о взрыве газа в жилом доме. Два года назад там погибли 11 человек, еще 12 получили травмы.
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