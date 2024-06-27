Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Вилли Майвальд вырос в семье, занимающейся отельным бизнесом. Но как это иногда бывает, молодой человек ясно понимал, что его стезя никак не связана с семейным делом, и сразу после школы он уехал в Париж, где сделал блестящую карьеру как фешн-фотограф.