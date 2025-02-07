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Бывший знаток «Что? Где? Когда?» отреагировал на внесение в список террористов

Бывший знаток «Что? Где? Когда?» отреагировал на внесение в список террористов

Бывший знаток телеигры «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Ровшан Аскеров (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал странным решение включить его в перечень террористов.

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