Эксперт дал советы по выбору квартиры для долгосрочных инвестиций

Инвестиции в недвижимость остаются одним из надежных способов сохранения капитала. Менеджер отдела продаж ЖК «Химки Тайм» Александр Самотойлов рассказал «Известиям» 26 ноября, как выбрать квартиру с учетом характеристик района, планировки и надежности застройщика, чтобы вложения были успешными.