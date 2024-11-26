Эксперт дал советы по выбору квартиры для долгосрочных инвестиций

Инвестиции в недвижимость остаются одним из надежных способов сохранения капитала. Менеджер отдела продаж ЖК «Химки Тайм» Александр Самотойлов рассказал «Известиям» 26 ноября, как выбрать квартиру с учетом характеристик района, планировки и надежности застройщика, чтобы вложения были успешными.
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