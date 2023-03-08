«Даллас» во вторник на домашней арене обыграл «Юту» – 120:116. Лидеры «Мэверикс» Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали на пару 62 очка.
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