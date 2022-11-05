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Анастасия Решетова призналась, что думает об операции по уменьшению груди

Анастасия Решетова призналась, что думает об операции по уменьшению груди

Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова прошла через множество косметологических и хирургических процедур для совершенствования внешности, однако теперь девушка стремится к естественной красоте.

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