Анастасия Решетова призналась, что думает об операции по уменьшению груди

Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова прошла через множество косметологических и хирургических процедур для совершенствования внешности, однако теперь девушка стремится к естественной красоте.
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова прошла через множество косметологических и хирургических процедур для совершенствования внешности, однако теперь девушка стремится к естественной красоте.
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