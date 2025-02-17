Удар беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС слишком подозрительно стал удобным поводом в очередной раз обвинить Россию во время выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.
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