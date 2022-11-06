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Дзюба покинул Турцию, расторгнув контракт с «Адана Демирспор». Он интересен турецким и российским клубам, но «Зенита» в их числе нет («Матч ТВ»)

Артем Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Как пишет «Матч ТВ», соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

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