В Татарстане превысили выработку муки по нацпроекту

В «Казанской Мельнице», которая осуществляет полный цикл операций по приемке, обработке, хранению зерна и производству мукомольной и комбикормовой продукции, повысилась выработка муки на 13% за полгода внедрения бережливых технологий по нацпроекту «Производительность труда».