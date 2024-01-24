В Татарстане превысили выработку муки по нацпроекту

В «Казанской Мельнице», которая осуществляет полный цикл операций по приемке, обработке, хранению зерна и производству мукомольной и комбикормовой продукции, повысилась выработка муки на 13% за полгода внедрения бережливых технологий по нацпроекту «Производительность труда».
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