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Дацик – о реванше с Емельяненко: «Почему бы и нет. Но уже без всяких оскорблений. Просто дружеская заруба»

«Реванш с Емельяненко? Ну, Саня неплохо отбивал левой 50 ударов. Ему нужна поддержка и стимул. Когда он хотел подготовиться к бою со мной, то набрал хорошую форму.

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