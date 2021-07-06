Моргенштерн подарил Диларе браслет за 1,2 млн рублей

Бизнес и финансы

Знаменитый скандальный рэпер Алишер Моргенштерн сделал своей возлюбленной Диларе шикарный подарок. Моргенштерн подарил Диларе браслет за 1,2 млн рублейВ своем аккаунте Instagram она продемонстрировала подписчикам украшение стоимостью 1,2 млн рублей.