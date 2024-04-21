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Приметы и поверья на 21 апреля 2024 года: почему на Родиона Ледолома люди не убирались в доме

Приметы и поверья на 21 апреля 2024 года: почему на Родиона Ледолома люди не убирались в доме

Приметы и поверья на 21 апреля 2024 года: почему на Родиона Ледолома люди не убирались в доме Анна РедькоСтаринные славянские приметы о погоде и бытовые поверья, связанные с 21 апреля 2024 года, тесно переплетены с народным праздником — Родион Ледолом.

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