Приметы и поверья на 21 апреля 2024 года: почему на Родиона Ледолома люди не убирались в доме Анна РедькоСтаринные славянские приметы о погоде и бытовые поверья, связанные с 21 апреля 2024 года, тесно переплетены с народным праздником — Родион Ледолом.