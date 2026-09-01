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Разрыв с родителями, уход из профессии и спасение сына: непростой путь актера Юрия Батурина

Разрыв с родителями, уход из профессии и спасение сына: непростой путь актера Юрия Батурина

К 54 годам Юрий Батурин сформировал внушительный профессиональный багаж — в его творческой биографии числится более сотни ролей в кино и на телевидении.

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