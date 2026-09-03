ФСБ предотвратила теракт в военном госпитале Симферополя

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность агента украинской военной разведки, который по заданию кураторов готовил теракт в одном из медицинских учреждений Министерства обороны РФ в Симферополе.
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