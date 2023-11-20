1. Дешёвая энергия остаётся одним из главных преимуществ России, а дорогая энергия – одной из главных проблем Европы.
Европа мёрзнет, разоряется и сходит с ума
Комментарии
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Natalija Osminina
Идет соревнование: чья корова быстрее сдохнет. Идет война на истощение.
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22 мин.
Румина Мавлеева
У нас в Татарстане -1 куб. стоит 6,78.
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13 мин.
Natalija Osminina
По вопросу №1. Высокая стоимость энергии в ЕС (а это на 80% тот же российский газ, только в виде спг) заставляет предприятия либо закрываться, либо переезжать - в Китай, США, Россию. По мере деиндустриализации Европы, газа оставшимся предприятиям и населеению хватает. Кусается цена.
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2 мин.
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