Европа мёрзнет, разоряется и сходит с ума

Natalija Osminina

По вопросу №1. Высокая стоимость энергии в ЕС (а это на 80% тот же российский газ, только в виде спг) заставляет предприятия либо закрываться, либо переезжать - в Китай, США, Россию. По мере деиндустриализации Европы, газа оставшимся предприятиям и населеению хватает. Кусается цена.