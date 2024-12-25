Царьград
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Царьград

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Shot: Причиной крушения самолета Баку-Грозный стал отказ системы управления

Shot: Причиной крушения самолета Баку-Грозный стал отказ системы управления

Названа предварительная причина крушения пассажирского самолета в Актау.Предварительной причиной крушения пассажирского самолета Embraer 190AR, летевшего рейсом Баку-Грозный, мог стать отказ систем управления.

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