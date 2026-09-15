Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна на ближайшие товарищеские матчи национальной команды.
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