Сила в правде

173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Вот и чудненько! Двух сотый хохло-укроп____ Хороший укроп!Кровавый провал В...
  • vitaly yanushkevich
    Пусть приобретёт побольше памперсов, а то мало ли что может случиться от натуги.Американский "dee...
  • Ингерман Ланская
    Хазандра: вижу чётко... трою, павшей в прах...Хазин описал мир ...

Дерусификация опускается до геноцида русских

Дерусификация опускается до геноцида русских

Дерусификация — избавление Украины от всего, как там говорят, «русского мира» — выходит на новый уровень: войны на дипломатических фронтах за «отмену России» в мире дополняются физическим истреблением русских людей в самом Украинском государстве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх