18 гениальных изобретений, авторы которых должны работать в NASA

Существует мнение, что люди используют только 10% возможностей своего мозга. Но герои нашего обзора, судя по всему, нашли способ задействовать его на полную мощность! Иначе как можно додуматься до такого?! .
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